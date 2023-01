PF prende cinco pessoas durante operação contra envolvidos nos atos de 8 de janeiro

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta sexta-feira, 27, a terceira fase da Operação Lesa Pátria, que tem como objetivo identificar envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Até o momento, cinco pessoas já foram presas pelos agentes da PF. Além dos participantes, a Operação tenta localizar responsáveis por fomentar e financiar os atos. Na ocasião, manifestantes invadiram e vandalizaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF). Ao todo, estão sendo cumpridos 11 mandados de prisão preventiva e outros 27 de busca e apreensão nos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Espírito Santo, além do Distrito Federal. A maioria dos mandados se concentra no Espírito Santo, que tem 12 mandados, sendo oito de busca e apreensão e quatro de prisão. Na sequência, vêm Rio de Janeiro (10) e Minas Gerais e Distrito Federal (6). Santa Catarina e Paraná tiveram 2 mandados cada.

Leia também

Incêndio da boate Kiss completa 10 anos nesta sexta sem punições aos responsáveis



OMS se reúne nesta sexta para definir se a Covid-19 ainda é emergência global