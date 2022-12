PF volta a prender suspeito de ser mandante das mortes de Bruno e Dom Philips

A Polícia Federal (PF) voltou a prender Ruben Dario da Silva Villar, mais conhecido como Colômbia, suspeito de de ser o mandante das mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Philips em junho. Ele responde a um processo criminal por ser líder de uma associação criminosa que se dedica à pesca ilegal no Vale do Javari, no Amazonas. De acordo com a PF, a prisão de Colômbia foi decretada pela Justiça Federal de Tabatinga do Amazonas devido “o réu descumprir as condições impostas por ocasião da concessão de sua liberdade provisória”, informou. Colômbia será encaminhado para a audiência de custódia e, em seguida, regressará ao sistema prisional. Para evitar nova fuga, a PF disse que irá solicitar o seu encaminhamento a um presídio federal de segurança máxima. Colômbia havia sido preso em julho.