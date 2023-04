A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou favorável ao pedido de revogação da prisão preventiva do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres. A manifestação foi enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta segunda-feira (17), pelo subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos. Ele condiciona a liberdade do ex-secretário ao uso de tornozeleira eletrônica e afastamento de cargo da Polícia Federal.

