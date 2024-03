PIB: agropecuária cresce 15,1% em 2023 e tem alta recorde

A atividade agropecuária cresceu 15,1% de 2022 para 2023 e teve o maior impacto na expansão do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil no ano passado. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou nesta sexta-feira (1º/3) que o PIB do país cresceu 2,9%, totalizando R$ 10,9 trilhões.

Depois do agro, os setores que tiveram crescimento foram serviços, com 2,4%, e indústria, com 1,6%.

Em valores correntes, a agropecuária totalizou R$ 677,6 bilhões, serviços, R$ 6,4 trilhões e a indústria somou R$ 2,4 trilhões.

Segundo o IBGE, a alta na agropecuária decorreu, principalmente, do crescimento da produção e ganho de produtividade da agricultura.

O Levantamento Sistemático da Produção Agrícola do Instituto aponta que várias culturas registraram crescimento de produção no ano de 2023, tendo como destaque a soja (27,1%) e o milho (19,0%), que alcançaram produções recordes na série histórica.

PIB bom, mas com queda na lavoura Por outro lado, algumas lavouras registraram queda na estimativa de produção anual, como, por exemplo, trigo (-22,8%), laranja (-7,4%) e arroz (-3,5%).

Já na indústria, os destaques positivos foram as indústrias extrativas, que cresceram 8,7% devido, principalmente, à alta na extração de petróleo e gás natural e de minério de ferro, e a atividade de eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos (6,5%), influenciada pela melhora nas condições hídricas em relação à 2022 e o aumento das temperaturas médias do ano.

Em serviços, todas as atividades apresentaram crescimento: atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados (6,6%), atividades imobiliárias (3,0%), outras atividades de serviços (2,8%), informação e comunicação (2,6%), transporte, armazenagem e correio (2,6%), administração, defesa, saúde e educação públicas e seguridade social (1,1%) e comércio (0,6%).