Pimenta fecha churrascaria para festa e divide conta com convidados

Comemoração tinha consumação individual e dividiu a atenção da noite dos políticos com o aniversário do deputado Rubens Júnior (PT-MA)

O ministro Paulo Pimenta comemorou seus 58 anos em churrascaria nesta 3ª feira (19.mar.2024). Não permitiu fotos do evento sem ser as oficiais de seu fotógrafo. Na foto, Pimenta está no estúdio do Poder360, em Brasília Mateus Maia 19.mar.2024 (terça-feira) – 23h55



O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, reservou a churrascaria “Fazenda Churrascada”, em área nobre de Brasília, para comemorar seus 58 anos. Apesar de o salão inteiro ter sido fechado para os convidados, cada presente pagou sua própria consumação por meio de comandas individuais.

O encontro reuniu ministros como Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais) e Renan Filho (Transportes), e deputados como José Guimarães (PT-CE), líder do Governo na Câmara. Além destes, estavam presentes petistas célebres como o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu.

O Poder360 esteve presente, mas os jornalistas foram orientados a não fazer fotos ou vídeos.

A festa estava marcada para as 20h, mas os “parabéns” foram cantados perto das 22h30. Meia hora depois, enquanto muitos convidados já iam embora, outros ainda chegavam, como Padilha e Guimarães.

O motivo do atraso era outra festa também política a 7,4 km dali, onde o deputado Rubens Júnior (PT-MA) também comemorava seu aniversário, no restaurante Rubayat.

Pimenta, por sua vez, não pareceu se importar com divisão da “bancada” petista na noite brasiliense. Ele caminhava sorridente pelo amplo salão da churrascaria com seu fotógrafo sempre ao lado, registrando, sempre que possível, momentos do ministro com seus convidados.

A mesa do bolo do chefe da Secom era de madeira e estava toda decorada com pimentas malaguetas e doces. O bolo era todo vermelho por fora e tinha uma placa com “happy birthday”, feliz aniversário em inglês, fincada no topo.

Os convidados tinham a sua disposição todo o cardápio da churrascaria, que varia de entradas e acompanhamentos de R$ 16 até cortes nobres de carne como o ancho por R$ 119.

Eis a lista de alguns dos presentes:

Rui Falcão (PT-SP) – deputado; Guilherme Boulos (Psol-SP) – deputado e pré-candidato à prefeitura de São Paulo; Zé Dirceu, ex-ministro da Casa Civil; Ricardo Stuckert – fotógrafo de Lula e secretário de Produção e Divulgação de Conteúdo Audiovisual da Presidência; Reginaldo Lopes (PT-MG) – deputado; Bohn Gass (PT-RS) – deputado; Gabriel Galípolo – diretor de Política Monetária do Banco Central; Zeca Dirceu – deputado; Alexandre Padilha – ministro da Secretaria de Relações Instituições; Maria do Rosário (PT-RS) – deputada; José Guimarães (PT-CE) – deputado e líder do governo na Câmara dos Deputados.