Piovani afirma ter desenvolvido doença após briga judicial com Scooby

23/04/2023 22:11

Pedro Scooby e Luana Piovani (Reprodução/Montagem Metrópoles)

Luana Piovani deu uma entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV, neste domingo (23/4) e falou sobre sua briga judicial com o ex-marido, Pedro Scooby, pela pensão dos filhos do ex-casal, Bem, Dom e Liz. Além de afirmar ser vítima de “violência judicial”, a atriz afirmou desenvolvido ansiedade.

Na conversa, Luana falou sobre o sistema judiciário de Portugal, onde a apresentadora mora, e afirmou que foi constrangida pela juíza durante uma audiência de reconciliação.

Cópia de 3 Cards_Galeria_de_Fotos

Conhecida como “rainha da polêmica”, a carreira da atriz de 45 anos é marcada por opiniões fortes e desafetos com outras celebridades Reprodução/Instagram

1. Em 2000, Luana foi flagrada pelos paparazzi aos beijos com um homem durante o Carnaval. Na época, ela namorava o ator Rodrigo Santoro, que não a perdoou e colocou um ponto final no relacionamento de três anosReprodução/Instagram

2. Após arranjar uma briga com os torcedores do Corinthians, em 2013, e chamar a torcida organizada do time de “imundos” no Twitter, a atriz encerrou a conta na rede social, com mais de 300 mil seguidores. Na época, ela desculpou-se e pediu paz no futebol Reprodução/Instagram

3. Luana se envolveu em outra polêmica depois de provocar a modelo Nicole Bahls ao dizer que ela tinha voz “rouca de bomba”. A declaração rendeu troca de farpas entre as duas na internetReprodução/Instagram

4. Em 2008, o nome da apresentadora esteve envolvido em outro escândalo, quando ela denunciou o então namorado Dado Dolabella por agressão. O ator foi obrigado pela Justiça a manter distância delaReprodução/Instagram

5. Antes de encerrar a conta no Twitter, Piovani comentou sobre o corpo da atriz Carolina Dieckmann que atuava na novela Fina Estampa. Segundo ela, uma personagem “gostosa” precisava ter peito, coisa que Dieckmann, na opinião dela, não tinhaReprodução/Instagram

6. Ao comemorar bodas de papel ao lado do ex-marido, o surfista Scooby, a atriz voltou a causar ao aparecer nua em uma banheira em imagem divulgada na internet pelo próprio amadoReprodução/Instagram

7. Recentemente, o nome de Piovani entrou para os assuntos mais comentados na internet após discurso polêmico criticando a atriz Thaila Ayala por postar foto amamentando o filho. “Amamentar não é tomar milkshake”, comentouReprodução/Instagram

8. Luana foi processada pelo também ator Kadu Moliterno depois que a apresentadora declarou que ele agrediu a ex-mulher e mesmo assim continuou com o trabalho na TV. O famoso não gostou e moveu uma ação contra elaReprodução/Instagram

9. Sabrina Sato também foi alvo de críticas da atriz quando Luana declarou que a apresentadora não tinha postura para ser rainha de bateria no Carnaval. Após a repercussão, ela pediu desculpas a Sabrina Reprodução/Instagram

10. Conhecida por ser bastante sincera nas redes sociais, ela também já respondeu os internautas com comentários polêmicos. Piovani comprou briga com uma seguidora que questionou o fato de seu filho ter feito xixi na praia Reprodução/Instagram

“Era uma audiência de conciliação, mas que em nenhum momento pareceu que essa palavra liderava aquele encontro”, iniciou.

“Não sabia que existia algo chamado violência judiciária. Eu sofri violência judiciária. Era uma juíza e ela me constrangeu quando ela falou sobre o salário mínimo, como se nosso nível de vida se baseasse nisso. Daí eu desenvolvi crises”, completou.

Luana ainda comentou sobre os sintomas de sua ansiedade: “As minhas crises de ansiedade vêm com aceleração do batimento cardíaco, sudorese, confusão de pensamento e respiração curta. Quando começou a me dar taquicardia, não deixei me abater.”

Filho de Piovani e ScoobyLuana Piovani ainda falou sobre o filho mais velho, Dom. A apresentadora apontou que o “pior momento” de sua briga com o ex-marido aconteceu quando a confusão entre os dois atingiu os filhos.

“O pior momento talvez tenha sido quando eu percebi que estava esbarrando nos meu filhos. No meu mais velho, o Dom, que percebe mais. Me doeu profundamente, porque eu vivi isso, tenho essa memória e vivi na separação dos meus pais”, afirmou.

Em janeiro, durante as polêmicas envolvendo Luana e Scooby, Dom teria criticado a mãe e tomado partido do pai. Um print atribuído ao menino de 10 anos circulou na web, onde ele teria dito:

“Oi, tudo bem? Vim falar uma coisa muito importante. Mãe, não adianta tentar tirar os patrocinadores do meu pai porque algumas pessoas podem estar do seu lado, mas os seus filhos não. A gente não aceita mentiras.”

Pedro Vianna, de 32 anos, é um surfista brasileiro adepto ao freesurfer. Quando criança, segundo amigos, parecia o personagem do desenho Scooby-Doo, por isso passou a ser chamado pelo apelido. Desde então, adotou o nomeReprodução/Instagram

Além de surfista, Pedro era estrela da série Pedro Vai Pro Mar, onde dividia com os telespectadores viagens que fazia, aventuras e rotina. O programa era exibido pelo canal a cabo OFFReprodução/Instagram

Em 2017, Scooby foi convidado para participar da primeira edição do reality show Exathlon Brasil, e terminou o programa em segundo lugar. Além disso, o atleta ainda carrega a honra de ser o primeiro sufista brasileiro a protagonizar uma história em quadrinhos Reprodução/Instagram

Envolvido em diversas polêmicas, Pedro se tornou o centro das atenções após anunciar o fim do relacionamento com a atriz Luana Piovani. O ex-casal se conheceu em 2011 e ficou junto até 2019Reprodução/Instagram

Pedro é pai de três filhos: Dom, de 9 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 6 anos, frutos do relacionamento com LuanaReprodução/Instagram

Desde o término conturbado, a atriz e o surfista trocam farpas nas redes sociais. Um dos principais motivos, inclusive, é a pensão alimentícia dos filhosReprodução/Instagram

Pouco depois de se separar de Piovani, o atleta se envolveu com Anitta, com quem ficou por três meses. Em entrevista ao Leo Dias, Pedro afirmou que a cantora terminou com ele pelo telefone e revelou que reações de Luana influenciaram em algumas brigasReprodução/Instagram

Meses após o término com Anitta, Scooby engatou relacionamento com a modelo internacional Cíntia DickerReprodução/Instagram

Um ano após assumirem o namoro, Pedro e Cíntia se casaram de forma discreta em Portugal. Logo em seguida, os pombinhos compartilharam a novidade com os seguidores nas redes sociaisReprodução/Instagram

Com mais de 4 milhões de fãs só no Instagram, Scooby foi convidado para compor o elenco da 22ª edição do Big Brother Brasil. No entanto, após ser indicado pela casa ao 17º Paredão, Pedro Scooby deixou o reality com 55,95% dos votos. Ele disputou a permanência no programa com Eliezer e Douglas SilvaReprodução/Instagram

