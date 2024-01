PL cobra que Ramagem bata mais em Paes

Lideranças do PL intensificaram, nos últimos dias, as críticas à postura do deputado federal Alexandre Ramagem, pré-candidato da sigla à Prefeitura do Rio de Janeiro, em relação ao atual prefeito da cidade, Eduardo Paes (PSD).

Caciques do partido avaliam que Ramagem precisa “bater mais” — ou seja, fazer uma oposição mais forte — ao atual prefeito, considerado pelo PL como o principal adversário do deputado bolsonarista na eleição do Rio.

Para lideranças da legenda, Ramagem perdeu a oportunidade de “bater mais” na gestão Paes durante a crise das chuvas que assolaram a capital fluminense nos últimos dias. O deputado estava viajando com a família.

O diagnóstico no PL é de que, hoje, Ramagem foca seus ataques mais em Lula e no governo federal que no atual prefeito da capital fluminense, que tentará reeleição em 2024 com apoio do presidente da República.

Reforço para Ramagem Com base nessa avaliação, caciques do PL querem contratar profissionais experientes da área de comunicação para reforçar o time de Ramagem a partir de fevereiro, quando faltarão cerca de oito meses para a eleição.

Atualmente, o principal conselheiro de Ramagem é o vereador carioca Carlos Bolsonaro (Republicanos), filho “02” do ex-presidente Jair Bolsonaro e amigo pessoal do pré-candidato a prefeito.