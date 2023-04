PM do Rio suspeito de estocar armas para milicianos é alvo da PF

A Polícia Federal deflagrou a Operação Fortis na manhã desta terça-feira (4/4) que tem como alvo um policial militar do Rio de Janeiro suspeito de ter ligação com a milícia do estado. São cumpridos três mandados de busca e apreensão. O PM é lotado no 27º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (Bpmerj), em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio, e não teve o nome divulgado.

Os policiais federais cumprem os mandados judiciais, expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa do TJRJ, no bairro de Santa Cruz e em outros dois endereços — em Campo Grande e Sepetiba.

Segundo as investigações, que são um desdobramento da Operação Dinastia deflagrada pela PF em 25 de agosto do ano passado, o policial militar prestaria apoio logístico – como guarda de material, armas, entre outros ilícitos — para o grupo paramilitar que domina territórios na região de Guaratiba e Santa Cruz, bairros localizados na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro.

O trabalho, desenvolvido pelo Grupo de Investigações Sensíveis da PF no Rio (Gise Facções) em conjunto com a Delegacia de Repressão a Drogas (DRE), contou com a colaboração da Corregedoria da PMERJ.

Os bens apreendidos e demais documentos de interesse para a investigação serão encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro para os procedimentos de praxe.