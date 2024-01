PM e Bombeiros retomam neste sábado resgate dos corpos das vítimas de acidente de helicóptero que ia para Ilhabela

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros retomam neste sábado, 13, a operação para resgatar os corpos das quatro pessoas mortas após acidente de helicóptero em Paraibuna, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Os destroços da aeronave que desapareceu no último dia de 2023 e levava quatro pessoas para Ilhabela foram encontrados nesta sexta-feira, 12, após 12 dias de buscas. As vítimas do acidente foram o empresário Raphael Torres, 41, a vendedora Luciana Marley Rodzewics Santos, 46, a filha dela, Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto, 20, e o piloto Cassiano Tete Teodoro. As investigações do acidente ficam a cargo do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), ligado à Força Aérea Brasileira. A Aeronáutica acionou uma equipe de investigadores do Seripa IV (Serviços Regionais de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) para realizar a Ação Inicial da ocorrência, que verifica as primeiras evidências de danos no helicóptero e no solo. No entanto, ainda há pouco material analisado.

Após a localização dos destroços, o acesso à área de mata densa foi prejudicado pela chuva. Agentes do 11º Grupamento de Bombeiros foram enviados para Paraibuna para a remoção dos corpos das quatro vítimas. Nove bombeiros foram deslocados para o local, e três deles tentaram descer de rapel até os destroços, mas o trabalho teve que ser interrompido devido às más condições climáticas. A remoção dos corpos será retomada hoje, assim que as condições climáticas melhorarem. Além da investigação do Seripa, a Polícia Civil de Paraibuna abriu um inquérito para apurar as condições do voo. Segundo o delegado Paulo Sérgio Pilz Campos Mello, diretor do Dope (Departamento de Operações Policiais Estratégicas), há indícios de que o piloto tentava retornar a São Paulo no momento em que o helicóptero caiu.