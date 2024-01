PM é morta em assalto na zona sul de São Paulo

Uma policial militar foi morta na noite de quinta-feira, 18, por volta das 22h30, durante um assalto na região de Parelheiros, zona sul de São Paulo. A vítima identificada como Sabrina Freire Romão Flanklin, de 30 anos, era integrante do 22º Batalhão Metropolitano. De acordo com informações da Polícia Militar, a soldado estava de folga e transitava de motocicleta em trajes civis quando foi abordada por dois criminosos em outra moto. Os assaltantes anunciaram o roubo e, na tentativa de se defender, a policial foi atingida por um disparo de arma de fogo. Os criminosos fugiram rapidamente do local, levando a arma de Sabrina, de acordo com o registro da PM. A soldado foi socorrida por uma equipe policial e levada ao pronto-socorro do Hospital Parelheiros, próximo ao local do crime. Ela passou por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. A policial era casada e não tinha filhos, informou a corporação.

O governador Tarcísio de Freitas lamentou a morte da soldado Sabrina nas redes sociais. “Lamento profundamente a morte da soldado Sabrina Freire, alvo de criminosos que covardemente atacaram aqueles que atuam com o firme propósito de proteger a sociedade”, escreveu. Nos últimos dois dias, três policiais foram vítimas de ações criminosas. Além da soldado Sabrina, que foi morta, um agente está internado em Guarulhos, na região metropolitana, e outro no Hospital das Clínicas, na capital paulista. O caso foi registrado como latrocínio no 101° Distrito Policial (Jardim das Imbuias), de acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP). As imagens da ocorrência e os relatos de testemunhas estão sendo investigados pela polícia.

Lamento profundamente a morte da soldado da @PMESP Sabrina Freire, alvo de criminosos que covardemente atacaram quem atua com o firme propósito de proteger a sociedade. Meus sentimentos à família e amigos, com o compromisso de que sua morte não será em vão. Podem ter certeza de… — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) January 19, 2024