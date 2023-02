PM prende homem com 20 celulares roubados durante o Carnaval

Vinte celulares foram apreendidos na noite desta terça-feira (21), no Circuito Batatinha, no Centro Histórico de Salvador, após policiais militares do Comando de Operações de Inteligência encontrarem um homem correndo entre foliões com aparelhos na mão.

Agentes de inteligência da polícia militar empregados na Operação Carnaval 2023, realizavam rondas no Circuito Batatinha quando foram informados por populares que na Ladeira da Praça estava ocorrendo um grande número de furtos e roubos a transeuntes, além de intenso tráfico de drogas.

Quando chegaram ao local, um homem que estava com um celular na mão, ao avistar os policiais tentou fugiu adentrando em um prédio abandonado. O suspeito foi alcançado pelos militares e com ele foram encontrados os celulares, além de drogas, armas brancas, joias, rádio comunicadores, balanças e outros materiais utilizados para o tráfico de drogas.

Após identificação do homem, verificou-se que o mesmo possuía em seu desfavor mandado de prisão em aberto.

Imediatamente foi realizada sua prisão e junto com todo material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Proteção ao Turista. para o registro e a adoção das medidas cabíveis.

Confira materiais apreendidos: