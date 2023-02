PM prende indivíduo por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas

Um indivíduo foi preso durante a tarde desta sexta-feira (10) de fevereiro, por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. O caso ocorreu no bairro Cristo Redentor, em Itamaraju.

De acordo com os militares da 43ª CIPM, a equipe realizava rondas de rotina, ao deparar com o indivíduo ocupando uma motocicleta que apresentou atitude suspeita, ao realizar abordagem foi encontrado na cintura do acusado uma arma de fogo.

Ainda em poder do acusado estava uma mochila, que continha no interior 49 buchas de erva prensada (maconha), 17 pedra de crack e 27 papelotes de pó branco (cocaína) e a quantia de R$ 106,00 reais em espécie.

A arma em poder do acusado é um revólver de calibre 38, com seis projéteis intactos. Diante do caso, o acusado identificado como Wesley de Jesus Souza (18 anos) foi encaminhado para a Delegacia da Policia Civil de Itamaraju onde foi apresentado e permanece detido a disposição da justiça.