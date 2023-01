Ataques em Brasília e o furacão da Americanas

Ataque à democracia

Um grupo grande de radicais bolsonaristas invadiu e depredou os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF) no último domingo (8). Eles não reconhecem a vitória do presidente Lula nas urnas e pediam intervenção militar. Vidraças, computadores, obras de arte, mobiliário foram destruídos e alguns itens, incluindo armas, foram roubados. A reação das autoridades foi imediata. Mais de mil extremistas foram presos no domingo e no dia seguinte, em que acampamentos bolsonaristas foram desmobilizados em todo o país. Exonerado, o ex-chefe da PM do Distrito Federal foi preso. O também exonerado Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do DF e ex-ministro da Justiça no governo Bolsonaro, teve prisão decretada. O governador do DF, Ibaneis Rocha, foi afastado por 90 dias e o governo federal decretou intervenção na segurança pública do DF. Todos eles acusados são de omissão. As investigações agora buscam financiadores e outras autoridades que incitaram os atos terroristas.

Cartão corporativo

Os gastos com o cartão corporativo da Presidência da República, durante a gestão de Jair Bolsonaro (PL), vieram a público revelando ao menos R$ 27,6 milhões em despesas e muitas delas chamam a atenção pelos valores em hotéis de luxo a gastos pessoais com sorvetes e cosméticos. As dez maiores notas fiscais de despesas no cartão corporativo são de hospedagem, variando entre R$ 115 mil e R$ 312 mil. Mas chama a atenção gastos como R$ 109 mil em um restaurante de marmitas em Boa Vista (RR), R$ 62,2 mil em um único dia numa lanchonete de São Paulo e R$ 8,6 mil em 62 compras de sorvete.

A queda das Americanas

A Americanas informou na quarta-feira (11) que o seu presidente, Sérgio Rial, e o diretor de relações com investidores, André Covre, decidiram deixar os cargos. O movimento ocorreu após a companhia detectar inconsistências em lançamentos contábeis estimadas em R$ 20 bilhões. As ações da gigante do varejo desabaram 77% na bolsa de valores e a dívida real pode passar dos R$ 40 bilhões.

Monumento de volta

O Monumento da Cidade de Salvador ou Fonte da Rampa do Mercado, como é conhecido, foi devolvido à Praça Cayru, no Comércio, na quarta-feira (11), durante um ato realizado pelo prefeito Bruno Reis. A obra do artista Mário Cravo Júnior sofreu um incêndio em 2019, e retorna ao lugar de origem quatro anos depois.

MEME DA SEMANA

A descoberta de um rombo de R$ 20 bilhões nas contas das lojas americanas abriu a caixa de ferramenta dos memes. Muita gente brincou com as promoções de doces e os ‘pequenos delitos’ de infância. mas outros já estão de olho é num futuro ‘bota-fora’. (@well_author)

BOMBOU NO INSTA

O Big Brother Brasil 23 vai começar na próxima segunda-feira (16) e, além do baiano Cezar Black, outro participante tem forte ligação com o estado, o lutador de MMA Antônio Carlos ‘Cara de Sapato’ Júnior. Nascido na Paraíba, ele foi criado em Salvador e passou pelas mãos do treinador de boxe Luiz Dórea, que deu aquela força ao ex-pupilo na postagem do @correio24horas sobre o novo integrante do BBB. Confira nos comentários:

