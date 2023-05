PMs são presos após denúncia de estupro dentro de viatura no Rio de Janeiro

A Corregedoria da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) prendeu nesta segunda-feira, 1º, três policiais acusados de envolvimento direto no estupro de uma mulher na cidade de Saquarema, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. O caso aconteceu na última quarta-feira, 26 de abril, mas vinha sendo investigado após denúncia da vítima. Segundo as investigações, o crime teria acontecido dentro de uma viatura policial. A denúncia aponta que a vítima, uma mulher de 18 anos, e uma amiga foram abordadas dentro de um bar. Os agentes foram até o local para fazer uma blitz procurando por traficantes. As investigações da Corregedoria mostram ainda que os agentes levaram as duas mulheres para um local deserto e um cabo da Polícia Militar teria estuprado a vítima. Os outros dois não teriam feito nada para impedir o crime. A vítima decidiu denunciar os três à Polícia Civil, que começou a investigar à ocorrência. A Corregedoria passou a investigar mais a fundo a denúncia, teve acesso a um laudo pericial e constatou que a jovem tinha sinais compatíveis com estupro. Os policiais estavam de serviço. A Corregedoria analisou os dados das viaturas, GPS e outras informações para determinar a prisão dos policiais.

