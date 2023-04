Polícia Civil apreende 200kg de cocaína em carga de livros escolares em SP

A Polícia Civil de São Paulo apreendeu na noite desta quarta-feira, 19, 200kg de cocaína em uma carga de livros escolares, na Rodovia dos Bandeirantes, em Perus, zona norte da capital. Um homem foi preso. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), agentes da corporação patrulhavam a região quando observaram dirigindo um caminhão de forma imprudente. Os policiais começaram a acompanhar o suspeito, que acabou estacionando em um posto de gasolina. De acordo com a pasta, o suspeito apresentou bastante nervosismo ao ser abordado pelos policiais. Desconfiados, os agentes foram revistar o caminhão. Ainda de acordo com a SSP, os agentes encontraram oito caixas de papelão lacradas em meio a uma carga com centenas de livros escolares. Segundo a pasta, o suspeito disse aos policiais que havia sido contratado em Ibitinga, no interior paulista, para levar um carga de livros velhos a um depósito de sucata situado em Presidente Prudentes, também no interior de São Paulo. Os agentes abriram uma das caixas e encontraram a droga. Ao todo, a polícia apreendeu 200kg de cocaína no interior da caixa. O motorista foi preso em flagrante.

