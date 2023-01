Polícia civil de Caravelas prende homem por tráfico de drogas e posse ilegal de arma

Durante a tarde desta sexta-feira (06) de janeiro, uma equipe da Polícia Civil de Caravelas, comandada pelo delegado Marco Antônio de Oliveira Neves, deslocou para atender uma denúncia na região da Barra de Caravelas.

Uma mulher relatava Gustavo Silva Santos estaria agredindo sua genitora. Ao chegar no local o acusado, confessou ter empurrado, mas que havia sofrido uma ameaça de seu irmão Guilherme Silva Santos, que estaria em poder de uma arma de fogo.

Os investigadores destinaram até o endereço de Guilherme Silva Santos, sendo localizado em seu poder um 09 (nove) cigarros de maconha e 03 (três) porções da mesma substância, além de um aparelho celular, marca Motorola e a quantia de R$ 631,90 em espécie.

No interrogatório os investigadores questionaram sobre a ameaça armada, onde o acusado afirmou possuir uma espingarda tipo cartucheira de calibre 36, com numeração suprimida.

Com base na situação os envolvidos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil para adoção das medidas cabíveis. GUILHERME SILVA SANTOS foi detido pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06 e Artigo 12 da Lei 10.826/03.

Fonte: DPC Marco Antônio de Oliveira Neves