Polícia civil de Itamaraju dá Cumprimento aos Mandados de Prisões Preventivas e conclusão das investigações de latrocínio

A Polícia Civil cumpriu na manhã desta segunda-feira (09) de janeiro, o mandado de prisão preventiva em desfavor de Thiago de Souza dos Santos (30 anos) e seu irmão conhecido pelo apelido de “Mamute”.

Pesa contra os irmãos a acusação do Latrocínio de Mario Santana dos Santos, vulgo “Mario da Pimenta”, fato este ocorrido no dia 05/09/2019 em frente ao estabelecimento Agroteresensse no Centro de Itamaraju. Mario trabalhava com compra e venda de pimenta e era muito conhecido na região.

A vítima encontrava-se saindo do referido estabelecimento e após entrar e ligar seu veículo Fiat Strada, que estava estacionado em frente, dois indivíduos em uma motocicleta pararam ao lado, momento em que o carona desceu e foi até a porta do motorista com uma arma de fogo efetuando disparos que levaram a vítima a óbito.

Testemunhas confirmaram que visualizaram o autor dos disparos tentar retirar uma bolsa das mãos da vítima e esta se recusava a entregar. Posteriormente, verificou-se que Mario estava na posse de determinado valor em espécie, fato que demonstra tratar-se de latrocínio consumado.

Por meio de câmeras de segurança, o setor de investigação logrou êxito em identificar um terceiro indivíduo que participou da ação, tendo acompanhado Mario e informando aos demais autores. Durante as investigações foram identificados o total de cinco envolvidos na ação criminosa.

Em síntese, as investigações indicam que “Mamute” realizou campana e, tão logo avistou a vítima saindo do local onde estava, realizou ligação para L. J., vulgo “Vovô”, o qual foi morto em confronto com a polícia em 2019.

L.J., vulgo “Vovô”, conduziu a motocicleta em que “Galego” se encontrava no carona e este efetuou os disparos que levou Mario a óbito.

As investigações apontam que o mandante da empreitada criminosa é P.V.O.G., vulgo “Menor Vitor”, o qual se encontrava preso no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas na data do fato e manteve contato telefônico com os demais envolvidos determinando a ação. “Menor Vitor” atualmente se encontra preso no Estado do Rio de Janeiro.

Os presos serão encaminhados ao Conjunto Penal de Teixeira de Freitas onde ficarão à disposição da justiça.

Os envolvidos serão indiciados por latrocínio consumado, haja vista que as investigações apontam que o objetivo era subtrair dinheiro em espécie que estava na posse da vítima. O inquérito será remetido à justiça tão logo seja concluído.

Fonte: DPC Gilvan de Meireles Prates