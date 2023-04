Polícia Civil de São Paulo prende grupo que aplicava golpes em aniversariantes

A Polícia Civil de São Paulo prendeu três pessoas que fazem parte de uma quadrilha que está enganando aniversariantes. No dia do aniversário da vítima, o grupo liga para eles, informando que ganharam um presente, geralmente um buquê de flores ou chocolates. Ao pedirem que a vítima vá buscar em um lugar marcado e ouvir a negativa da vítima, oferecem o serviço de entrega, sendo necessário pagar apenas o valor do frete. Com a maquininha adulterada e visor apagado, os criminosos passam valores muito maiores do que o combinado, explicou o delegado titular da 1ª Delegacia de Investigações Gerais, Luís Alberto Guerra. “Quando a pessoa vai receber, de muito boa fé, já que trata-se do aniversário dela, o entregador diz que tem que ser pago apenas o frete, que não estava incluso na entrega e é em torno de R$ 5 a R$ 10. Quando a vítima passa o cartão para pagar esse frete, o visor da máquina nunca está funcionado e a quantia é muito maior. No caso da vítima de 15 dias atrás, foram passadas três vezes: uma conta de R$ 5 mil, uma de R$ 2 mil e outra de R$ 3 mil, totalizando prejuízo de R$ 10 mil”, relata o delegado. Um homem que sofreu uma tentativa de vítima era o marido da vítima original.

O delegado Guerra conta que, quando os golpistas foram acionados pela primeira vítima, a ação para prisão foi organizada. “A gente constatou que se tratavam dos mesmos golpistas, porque a vítima do primeiro golpe identificou os mesmos três rapazes que, com a maior cara de pau do mundo, foram fazer outra entrega fraudulenta no mesmo prédio, para o marido da vítima”, relatou o delegado, que também afirmou que os criminosos não sabiam que a segunda vítima era o marido da primeira. A investigação já apurou que a quadrilha é dividida em núcleos, com alguns integrantes sendo responsáveis por obter os dados das vítimas, com outra parte oferecendo as máquinas adulteradas. Um terceiro grupo oferece as contas bancárias para receber o dinheiro e, por fim, os criminosos que vão às ruas para aplicar os golpes. Os três criminosos presos serão autuados por furto mediante fraude e associação criminosa.

Leia também

Em 38 anos, Brasil queimou área equivalente a Colômbia e Chile juntos



Nova versão do PL das fake news deve ser apresentada nesta quinta-feira



*Com informações do repórter João Vitor Rocha