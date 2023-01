Polícia Civil do DF encontra três corpos e investiga possível ligação com chacina de família

A Polícia Civil do Distrito Federal confirmou que três corpos foram encontrados dentro de uma cisterna, em Planaltina, na madrugada desta terça-feira, 24. Os corpos são de duas mulheres e um homem. A polícia investiga se existe uma ligação com o desparecimento e morte de 10 pessoas da família de Elizamar da Silva. Três pessoas seguem desaparecidas: Thiago Gabriel Belchior, de 30 anos, marido de Elizamar Silva; Claudia Regina Marques de Oliveira, ex-mulher de Marcos Antônio Lopes de Oliveira, pai de Thiago; Ana Beatriz Marques de Oliveira, filha de Claudia e Marcos Antônio. Três suspeitos de terem participado do crime foram presos. Uma quarta pessoa que teria participado da chacina está sendo procurada. Os corpos não foram identificados por conta do estado avançado de decomposição. O local onde foram encontrados fica próximo de onde o pai de Thiago, Marcos Antônio Lopes de Oliveira, foi encontrado com sinais de esquartejamento. Sete corpos foram encontrados e cinco deles foram identificados: são da cabeleireira Elizamar Silva e de seus três filhos – Gabriel, de 7 anos, e os gêmeos Rafael e Rafaela, ambos de 6 anos, além de Marcos Antônio Lopes de Oliveira . A informação foi confirmada pela Polícia Científica no início da noite da última quinta-feira, 19.

Crime

No dia 12 de janeiro, Elizamar Silva desapareceu junto com os três filhos. O carro da mulher foi localizado um dia depois e estava carbonizado. Quatro corpos foram encontrados dentro do veículo. A polícia confirmou que os corpos são de Elizamar e dos três filhos. Já no sábado, 14, as autoridades encontraram o carro de Marcos Antônio, também carbonizado, com outros dois corpos dentro. As outras duas vítimas ainda não foram identificadas.

Investigação

A Polícia Civil acredita que o crime teria sido motivado por dinheiro. Segundo as investigações, Elizamar tinha R$ 100 mil que conseguiu de um empréstimo para investir no salão de beleza que abriu na Asa Norte, em Brasília. Já Renata Juliene Belchior, de 52 anos, mãe de Thiago e esposa de Marcos Antônio, tinha R$ 400 mil, pela venda de uma casa em Santa Maria, no DF. Os investigadores descobriram ainda que a ex-esposa de Marcos Antônio, Cláudia Regina, também tinha vendido um imóvel, em dezembro do ano passado. O dinheiro das três mulheres seriam os alvos dos criminosos.

Prisões

Até o momento, três suspeitos foram presos: São eles: Horácio Carlos Ferreira Barbosa, de 49 anos, Gideon Batista de Menezes, de 55 anos, e Fabrício Silva Canhedo, de 34 anos. Segundo a polícia, um quarto suspeito permanece foragido.