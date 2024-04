Polícia Civil pede prisão do motorista de Porsche que matou homem em acidente em SP

A Polícia Civil de São Paulo pediu a prisão preventiva do empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, 24 anos, condutor do Porsche, que causou um acidente no último domingo (31) em São Paulo e matou o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos, que dirigia uma Sandero. Segundo o delegado do caso, Nilson Alves, como o acusado tem poder aquisitivo elevado, pode forjar provas em seu favor e subornar testemunhas. Ele também apontou que o empresário cometeu um crime de “extrema gravidade” e fugiu, além de ter tido a habilitação suspensa no passado por desrespeitar normas de trânsito. A defesa do acusado ainda não se manifestou sobre o novo pedido de prisão.

Os policiais militares que liberaram o motorista do Porsche depois do acidente que ocorreu no bairro do Tatuapé estão afastados das ruas para averiguação da conduta dos agentes, o que a Secretaria de Segurança Pública ainda não confirmou. A pasta afirmou, em nota, que “as investigações do caso prosseguem pelo 30° Distrito Policial (Tatuapé), que realiza todas as diligências necessárias e aguarda os resultados dos laudos periciais para elucidação dos fatos e possível pedido de prisão preventiva contra o autor. Em paralelo, a Polícia Militar instaurou uma sindicância para apurar a conduta dos agentes que atenderam a ocorrência. Depoimentos já foram colhidos e imagens estão sendo analisadas. Comprovado o descumprimento dos procedimentos operacionais, os policiais serão responsabilizados”.

Nesta semana, a namorada do amigo de Fernando Sastre Filho, Marcus Vinicius Machado Rocha, compareceu ao 30º Distrito Policial do Tatuapé para prestar depoimento e contou que o motorista do Porsche e a namorada “beberam alguns drinks” em um restaurante e depois seguiram para o clube de pôquer. Na hora de ir embora, Sastre Filho teria brigado com a mulher com quem se relaciona porque o empresário queria dirigir. Neste momento, Rocha se ofereceu para dirigir o carro de luxo, mas o amigo negou e foi no banco de carona. As garotas seguiram em carros separados dos dois. O amigo está internado, em coma induzido na UTI. Ele teve quatro costelas quebradas e retirou o baço. Fernando chegou, ainda, a confessar que dirigia acima do limite de velocidade permitida pela Avenida Salim Farah Maluf, no sentido Radial Leste, que é de 50km/h.