Polícia do Rio de Janeiro identifica mais uma jovem que planejava atentado à escola

A polícia do Rio de Janeiro cumpriu mais um mandado de busca e apreensão contra jovens que estaria planejando um atentado a uma escola do Estado. Agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) identificaram que as mensagens sobre o suposto ataque partiram de um aparelho celular usado por uma adolescente de 12 anos de idade. De acordo com as investigações, a menina aparentemente teria problemas de relacionamento na escola, onde seria vítima de bullying. Durante o depoimento à polícia fluminense, a adolescente admitiu que fez as postagens, que pensava em matar colegas e profissionais de sua instituição de ensino e que depois iria atentar contra sua própria vida. O alerta foi feito inicialmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública à polícia, que começou a vasculhar as mensagens postadas em uma rede social que indicavam para o possível atentado. A autora das mensagens citava que os ataques seriam direcionados a escolas de educação infantil.

Nesta semana, em um colégio no bairro da Gávea, zona sul da capital fluminense, um adolescente de 15 anos foi detido por puxar uma faca contra uma menina que estava interessado e para um rapaz que estava se relacionando com a garota. Ele foi contido por profissionais de ensino e funcionários de uma obra. Na semana passada, a Interpol ajudou as forças de segurança do Rio a deter um outro menor de idade que planejava um ataque a uma escola pública. Por conta desses episódios, o governo do Estado do Rio de Janeiro montou um programa para prevenir os potenciais ataques.