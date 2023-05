Um menor de idade foi apreendido nesta sexta-feira (12) no município de Wanderley, no interior da Bahia, ao receber uma encomenda com o montante de R$1.900 em cédulas falsas.

A ação foi da Polícia Federal, em ação conjunta com os Correios. O celular do adolescente também foi apreendido.

O jovem irá responder pela prática de ato infracional equiparado ao crime de moeda falsa. A ocorrência foi registrada na Delegacia da Polícia Civil em Wanderley.