Polícia Federal prende dois em operação contra o garimpo ilegal no interior do Pará

Duas pessoas foram presas em operação da Polícia Federal (PF), em conjunto com o Ibama, contra o garimpo ilegal no interior do Pará neste sábado, 18. A corporação apreendeu 14 motores inutilizados e dois veículos durante a ação deflagrada em Canaã dos Carajás. Um dos garimpos ficava dentro do Parque Nacional dos Campos Ferruginosos, área de proteção federal. O outro estava situado em uma área particular sem licença para extração de minérios, na Serra Dourada do Cobre. Segundo a PF, os garimpos desmobilizados são do tipo galerias; escavações em que são utilizados explosivos para extração de cobre. A prática causa sério dano ambiental e apresenta risco à saúde até mesmo em quem comete o delito. Ainda de acordo com a corporação, os pontos são “recorrentes de extração ilegal de cobre” e foram alvos de operações da PF em agosto e dezembro do ano passado. Após a apresentação de uma notícia-crime, um inquérito foi aberto pela PF para investigar as irregularidades. Agentes sobrevoaram o local e constataram a existência de “intensa atividade nos pontos de extração ilegal de minério”. Os presos poderão responder por crime ambiental, usurpação de recursos da União e associação criminosa. Segundo a PF, o caso segue sendo investigado.

