Polícia Federal recaptura detentos que fugiram da Penitenciária Federal do Mossoró

A Polícia Federal anunciou nesta quinta-feira (4) que recuperou os dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Rogério da Silva Mendonça, 35 anos, e Deibson Cabral Nascimento, 33 anos estavam escondidos no Pará. Os dois conseguiram escapar do presídio em 14 de fevereiro e ficaram 50 dias foragidos. Originários do Acre, eles estavam na penitenciária potiguar desde setembro de 2023 e fazem parte do Comando Vermelho, uma facção criminosa do Rio de Janeiro. Os detentos conseguiram fugir ao abrir um buraco atrás de uma luminária na prisão e cortar duas cercas de arame utilizando ferramentas de uma obra em andamento no local. Esta foi a primeira fuga registrada na história do sistema penitenciário federal.

