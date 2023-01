Polícia Federal recruta voluntários para segurança de Lula

A Polícia Federal começou a recrutar, nesta terça-feira (31/1), voluntários para atuarem na segurança de Lula. Os policiais atuarão na recém-criada Secretaria Extraordinária de Segurança Imediata do Presidente da República.

Os voluntários participarão de um treinamento operacional em Brasília para atuar na segurança de Lula entre 60 a 90 dias, com possibilidade de prorrogação.

A Secretaria Extraordinária de Segurança Imediata do Presidente da República é desvinculada do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), uma das forças suspeita de ter ajudado terroristas que invadiram o Palácio do Planalto.

São ofertadas vagas para servidores policiais dos cargos de agente de polícia federal, escrivão de polícia federal e papiloscopista policial federal.