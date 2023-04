Polícia identifica suspeito de matar mulher em hotel no centro de Salvador

Um homem foi preso pela Polícia Civil neste sábado (6) acusado de matar Antônia Almeida Serafim, 53 anos, em um motel no Campo Grande, em Salvador. O crime aconteceu na manhã de quinta-feira (6). O nome do homem não foi divulgado por conta da Lei de Abuso de Autoridade.

O corpo de Antônia foi encontrado por funcionários do hotel, com sinais de estrangulamento. Os funcionários disseram que o homem saiu do local sem falar com a recepção.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado pelos funcionários do hotel, mas os socorristas já encontraram Antônia morta. O corpo da vítima foi sepultado na manhã deste sábado, no Cemitério do Campo Santo, no bairro da Federação, em Salvador.

O quarto do hotel já passou por perícia e o caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil.