Polícia investiga se tiro contra universitária do RS foi intencional

A polícia investiga se o tiro que matou a estudante de arquitetura e urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), na terça-feira (23/1), ocorreu de forma intencional. Já é sabido que Sarah Rodrigues, 28 anos, não era o alvo dos criminosos, segundo o delegado responsável pelo caso, Thiago Lacerda.

Os agentes agora estão no processo de colher depoimentos e analisar as imagens obtidas de câmeras de segurança a fim de elucidar se a jovem teria sido vítima de uma bala perdida ou assassinada propositalmente por estar próximo à pessoa que seria o real alvo do atirador.

Sarah Rodrigues tinha 28 anos Divulgação / UFRGS

Polícia investiga se tiro que matou estudante da UFRGS foi disparado intencionalmente Jornal A Verdade/Reprodução

Na terça, Sarah acabou atingida por disparos de arma de fogo enquanto fazia um trabalho de campo para a faculdade em frente a um comércio, na Ilha das Flores, em Porto Alegre. Dois homens, em cima de uma moto, teriam efetuado os disparos que atingiram a estudante e um homem, de 53 anos, que também morreu.

De acordo com a polícia, o homem tinha antecendentes criminais por porte de arma de fogo e ameaça, sendo assim suspeito de ser o verdadeiro alvo do ataque.

As investigações também apontaram que não havia nenhum vínculo entre as duas vítimas. O caso segue em apuração pela 2ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Capital.

Em nota, o Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UFRGS lamentou o ocorrido e destacou que Sarah dedicou anos de estudo a movimentos de justiça popular, principalmente como militante do partido Unidade Popular (UP) e dirigente da União Juventude Rebelião (UJR), além de ter sido dirigente da União Nacional dos Estudantes (UNE) pelo Movimento Estudantil Correnteza.

O velório de Sarah ocorreu na manhã desta quinta-feira (25/1) na Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design. O corpo dela será enterrado em Jundiaí (SP). A jovem era natural de Campo Limpo Paulista (SP).