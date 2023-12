Polícia Militar apreende arsenal de guerra em Paraisópolis

A Polícia Militar apreendeu um verdadeiro “arsenal de guerra” em Paraisópolis, zona sul de São Paulo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), foram encontrados 18 fuzis, além de munições e entorpecentes, escondidos dentro de um carro blindado. Essa é a maior quantidade de armas apreendidas no Estado de São Paulo este ano. Durante a ação, ninguém foi preso. As investigações indicam que o veículo estava estacionado na Rua Melchior Giola. Policiais do 16º Batalhão receberam informações sobre um estacionamento aberto com vários veículos, incluindo dois blindados. Durante a averiguação, os PMs encontraram um sedan com diversas armas. Além dos 18 fuzis de grosso calibre, foram apreendidos carregadores, munições, drogas, balança de precisão e até mesmo uma máscara de gás.

Além do carro onde as armas foram encontradas, uma BMW blindada também foi apreendida. O veículo tinha um registro de furto. O caso está sendo investigado pelo 34º DP (Vila Sônia), onde o carro e o material apreendidos foram levados para registro da ocorrência. A Polícia Civil abrirá um inquérito para investigar os responsáveis pelo transporte e armazenamento das armas e munições.