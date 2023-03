Polícia Militar prende suspeito de matar fotógrafo após briga em São Paulo

O homem acusado de matar a facadas o fotógrafo Felipe Ary de Souza após uma discussão em um apartamento no Centro de São Paulo foi preso neste domingo, 12, na zona oeste da capital. De acordo com a Polícia Militar (PM), Vinícius Eduardo Santos Saavedra, de 23 anos, foi encontrado após uma denúncia ao 190. O suspeito teria resistido à prisão, mas foi contido e confessou o crime. Dentro do apartamento estavam Vinícius, sua namorada e Felipe. Segundo o cabo Juliano Guerra, da PM, o crime teria sido motivado por ciúmes: “Estariam os três dentro do apartamento usando drogas e bebidas alcóolicas, onde foi perguntado para o mesmo se ele ficaria com a esposa do outro, no caso a vítima. O mesmo disse que ficaria com ela sim, até mesmo porque ele é solteiro. Se ela queria traí-lo, ele faria sem problema. Então teve esse problema dos dois, que acabaram entrando em luta corporal e um deles foi esfaqueado diversas vezes na área do abdômen e veio a óbito”.

A namorada de Vinícius foi até a delegacia prestar depoimento e as câmeras de segurança do prédio registraram ela e o suspeito deixando o apartamento. Do lado de fora do prédio as imagens mostram o casal passeando com um cachorro após o crime. O fotógrafo Felipe Ary de Souza chegou a ser levado para a Santa Casa de Misericórdia, mas não resistiu aos ferimentos.

*Com informações do repórter David de Tarso