Youtuber pede vaga no BBB23 e Boninho responde: “Vem logo”

O youtuber Lucaneta participou do quadro Reis e Rainhas, do Esporte Espetacular. e não perdeu tempo: pediu uma chance de entrar no BBB23. O diretor do programa, Boninho, estava atento e respondeu no ato ao rapaz, republicando seu pedido no Instagram.

“Alô, Boninho, ainda dá tempo para o BBB?”, questionou Lucaneta, que mostrou o cartaz ao vivo durante a transmissão do desafio. Ao ver o pedido, o chefão do canal dos irmãos Marinho republicou a imagem no Instagram e no Twitter. “Termina o jogo e vem logo para o BBB23”, legendou o diretor na rede social de fotos.

Ao ver a publicação, Lucaneta apareceu nos comentários e refez o pedido. “Me chama, pelo amor de Deus”, escreveu o youtuber, acrescentando um emoji de risada ao final de sua frase.

Confira: