Polícia prende acusada de participar de sequestro do bebê em Caravelas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na manhã deste sábado (18) de fevereiro, uma mulher que possuía mandado de prisão preventiva expedido há 15 dias pela Comarca de Caravelas (BA).

Equipe da PRF fiscalizava no Km 880 da BR 101, em frente a unidade policial de Teixeira de Freitas (BA), quando abordou um ônibus de viagem que seguia em direção a cidades do Nordeste.

Em consulta aos sistemas policiais, foi constatado que a passageira Leila de Menezes Dias, uma mulher de 29 anos, possuía em seu desfavor um mandado de prisão preventiva decorrente de crimes de associação criminosa (art.288) e sequestro/cárcere privado (art. 148 § 1° IV), ambos previstos no Código Penal.

O documento foi expedido pela Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Caravelas (BA).

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a passageira e em seguida foi encaminhada à autoridade competente da Delegacia de Polícia Civil (BA), para as providências cabíveis.

De acordo com a polícia, a acusado e outras três pessoas estão envolvidas no sequestro de um bebê. O crime aconteceu no mês de janeiro na cidade de Caravelas.

Sthefany de Jesus Silva (25 anos) e Ailton Ferreira dos Santos (53 anos) foram presos com um bebê de apenas 20 dias, sequestrado no dia 16 de janeiro, no bairro Damor Alcântara, em Caravelas.

A criança foi recuperada horas depois. Desde então, Leila estava foragida. a criança que estava com eles seria entregue para Michele, falsa líder religiosa, para um ritual religioso de cura do câncer de um dos envolvidos no crime.