Polícia prende dono de galpão e recupera carga de R$ 2,4 milhões em SP

São Paulo — A Polícia Civil recuperou uma carga de equipamentos eletrônicos avaliada em R$ 2,4 milhões e que havia sido roubada na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, nesse sábado (20/1). Entre os objetos apreendidos estão notebooks, celulares e televisões. Um homem foi preso em flagrante por associação criminosa e receptação qualificada.

A ação foi realizada nos bairros Vila Maria e Vila Guilherme, na zona sul da capital paulista. De acordo com a investigação, criminosos realizavam o transbordo de aparelhos eletrônicos, como notebooks, celulares, televisores, tablets e monitores de Led em um galpão industrial, na Rua Benedita Dornellas Claro.

O imóvel passou a ser investigado e, na madrugada desse sábado, a equipe policial flagrou pessoas descarregando a carga dentro de um caminhão, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Os policiais iniciaram a abordagem. Ao perceber o cerco policial, alguns envolvidos no esquema criminoso se misturaram com frequentadores de um baile funk que também acontecia junto ao imóvel. Mesmo assim, o gerente do galpão acabou preso. A equipe encontrou parte dos produtos roubados no baú do caminhão.

Em seguida, a equipe de investigação recebeu novas informações sobre a localização do restante da carga. Ela foi recuperada dentro de um caminhão que estava parado em um estacionamento na Rua São Quirino, na Vila Guilherme, a poucos quilômetros do galpão.

Foram solicitados exames junto ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML). Os caminhões usados no crime foram apreendidos, assim como documentos deixados para trás no momento da fuga dos criminosos.

O caso foi registrado como associação criminosa e receptação qualificada. “As diligências para a localização e prisão dos demais envolvidos estão em andamento”, afirmou a SSP.