Polícia prende homem com 452 cartões bancários no sambódromo do Anhembi

No entorno do Sambódromo do Anhembi, na zona norte da cidade de São Paulo, um homem de 38 anos foi preso em flagrante na noite de sábado, 10. Ele estava acompanhado de outra pessoa, que conseguiu fugir ao perceber a aproximação dos policiais. Antes de ser detido, o suspeito tentou se desfazer de uma bolsa, que continha 452 cartões bancários e uma máquina de pagamentos. Na delegacia, o suspeito foi indiciado por receptação, de acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública. Durante diligências voltadas a combater furtos de celular e fraudes com cartões, por volta das 23 horas, foi identificado o envolvimento do suspeito. Entre os cartões apreendidos, pelo menos dois estavam registrados em boletins de ocorrência do ano passado, um por roubo, em junho, e outro por furto, em setembro. O restante do material foi encaminhado para perícia. Segundo a Polícia Civil, o detido possui antecedentes criminais.

No Carnaval de rua em São Paulo, a Polícia Civil recuperou 55 celulares furtados durante os desfiles de blocos na tarde de sábado. Sete pessoas foram presas e as ocorrências foram registradas em diferentes delegacias da cidade. A identificação dos suspeitos foi possível graças à contribuição dos agentes que atuavam nas imediações dos blocos carnavalescos, de acordo com nota divulgada pela Secretaria da Segurança Pública. Entre os detidos, uma mulher foi encontrada com 22 telefones, sendo 18 deles na bolsa e outros quatro escondidos dentro da roupa que vestia. Ao todo, foram abertos 21 chamados durante os desfiles de Carnaval de sábado.

