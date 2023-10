Polícia prende uma pessoa e fecha laboratório de ‘maconha gourmet’ em SP

Policiais da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) fecharam um laboratório de “maconha gourmet” em uma casa situada na zona norte de São Paulo. Segundo a Secretária de Segurança Pública de São Paulo (SSP), equipes da 3ª Companhia do Batalhão de Polícia de Choque foram até o Jardim São Paulo, no final da tarde de sexta-feira, 29, averiguar a denúncia de que o imóvel, dentro de um condomínio, era usado para preparar o entorpecente. Enquanto faziam um patrulhamento, os agentes viram uma movimentação no interior da residência. De acordo com a pasta, os agentes entraram na casa e encontraram três estufas equipadas e preparadas para o cultivo da planta de modo que ela tivesse a mais alta qualidade. Os espaços estavam distribuídos entre os cômodos da casa e tinham iluminação própria, revestimento específico para a produção do entorpecente, além de dezenas de produtos químicos para tratar e preparar o entorpecente. O órgão informou que em uma das estufas havia 193 pés da planta. Um outro laboratório foi encontrada no interior da mesma residência, onde os agentes encontraram 42 pés da planta separados e embalados. Uma equipe do IC (Instituto de Criminalística) foi até o local para examinar as amostrar apreendidas, dando positivo para maconha, totalizando quase 15 kg da droga. Três suspeitos foram encaminhados ao 13º Distrito Policial (Casa Verde). Com eles, a polícia apreendeu R$ 1,2 mil. Segundo a pasta, os investigados alegaram, em depoimento, que a produção é para extrair o óleo medicinal para consumo próprio. Um deles possui um habeas corpus e autorização para importar 65 sementes da planta por ano. O dono do imóvel, no entanto, não possuia nenhum tipo de autorização. Por isso, o mesmo permaneceu preso por tráfico de drogas. As outras pessoas foram liberadas.

