Policiais da antiga CAEMA recuperam motocicleta no Guarani, com restrição de roubo

Militares do grupo especial da CIPE – Mata Atlântica, antiga CAEMA, recuperaram uma motocicleta com restrição de roubo, neste sábado (06) de abril, na região do distrito de Guarani.

A motocicleta Honda CG 150 TITAN ES, de cor cinza, que estava abandonada numa estrada vicinal do distrito de Guarani, área do município de Prado, onde os militares efetuaram rondas e consultaram os serviços de segurança pública, sendo notada a restrição de roubo.

Nas averiguações foi possível confirmar ser a motocicleta Honda CG 150 TITAN ES, de cor cinza e placa MSD-9912, licenciada na cidade de Alcobaça.

A motocicleta foi retirada do local e encaminhada para o pátio da delegacia da Polícia Civil de Itamaraju, sendo apresentada e posteriormente será vistoriada, antes da notificar ao proprietário.