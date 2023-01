Policiais militares que escoltavam rapper Orochi no RJ são presos por porte ilegal de armas

Dois policiais militares que faziam a segurança do rapper Flávio César Costa de Castro, o Orochi, que é possui milhões de seguidores nas redes sociais, foram presos por porte ilegal de arma de fogo no município de Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Os agentes foram flagrados com uma espingarda calibre 12 camuflada. A imagem foi postada pelo próprio rapper nas redes sociais. Nos vídeos, ele e amigos aparecem dançando com as armas em uma residência alugada na praia de Geribá, famosa e concorrida em Búzios. Após a publicação dos vídeos, agentes de segurança do Rio de Janeiro, com mandados de busca e apreensão, foram até o local. Os dois PMs foram autuados em flagrante e a eles foi autuada uma finaça de R$ 5 mil. Os dois vão responder pelo crime em liberdade. Segundo investigações da polícia do Rio de Janeiro, os PMs foram até Búzios para escoltar Orochi e seu novo cordão de ouro avaliado em R$ 500 mil

*Com informações do repórter Rodrigo Viga