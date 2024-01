Por crise Yanomami e tensão na fronteira, Exército reforça Roraima

Rovena Rosa/Agência Brasil

1 de 1 Foto colorida de população Yanomami – Metrópoles – Foto: Rovena Rosa/Agência BrasilO Exército brasileiro ganhará reforço em armamentos e homens para a região norte de Roraima. O esquadrão da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, com 50 militares, chega à região nos próximos dias para reforçar as operações contra o garimpo ilegal, a proteção da terra Yanomami e o trabalho de policiamento das fronteiras com Venezuela e Guiana.

Com o reforço, serão mais de 200 militares na região desde o início das tensões pelo território de Essequibo. O esquadrão será recebido pela 1ª Brigada de Infantaria de Selva e incorporado ao 18° Regimento de Cavalaria Mecanizado. Chegarão também 85 veículos, entre blindados e tanques.

O trabalho de opressão ao garimpo ilegal também está no escopo dos militares. A crise dos Yanomamis persiste em 2024 e o governo Lula (PT) já anunciou que a Polícia Federal (PF) e o Ibama reforçarão os trabalhos na região.

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, chegou a dizer que dificilmente a crise se resolverá neste ano. “Não é só falar que não se resolveu em 2023. De fato, não se resolveu. E provavelmente não se resolverá em 2024, considerando a situação complexa que temos. Mas pegamos o território nessa situação. Achamos que era só uma crise sanitária, mas tinha toda essa questão do garimpo impregnado”, disse na última terça (16/01).

