Pouco calórico: fruto comum rico em potássio promove o ganho de massa

O tomate é o alimento que está sempre presente no prato do brasileiro, ou seja, dá para ser incluído em qualquer tipo de refeição, exemplo: vegana, vegetariana e fitness. A sua popularidade ainda desperta dúvidas do que esse fruto é capaz para nossa melhora. Então, qual é a vantagem do tomate para nossa saúde?

Entenda as vantagens desse fruto “Exemplo importante é o licopeno, que está presente no tomate e, principalmente, no cozido que melhora a biodisponibilidade. O molho de tomate tem uma quantidade imensa de licopeno que tem ação protetora”, relata com exclusividade para o Sport Life a nutricionista do Instituto Ovos Brasil Lúcia Endriukaite.

As vitaminas A, B, C, K e minerais, como fósforo, potássio, cálcio, magnésio e ferro denotam a riqueza do tomate. O quarteto de vitaminas age como antioxidante, que neutraliza os radicais livres para interromper a condição de estresse oxidativo, responsável por danos celulares e perturbações que contribuem para doenças. Já os minerais atuam para que o corpo funcione corretamente.

