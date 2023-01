Prazo para matrículas na rede pública de Teixeira de Freitas começa nesta segunda (30); saiba mais

(Foto: Wesley Morau)

Nesta segunda-feira (30), iniciou-se o prazo de matrículas para alunos novatos nas escolas da rede pública de Teixeira de Freitas, que vai até o dia 03 de fevereiro. Para a realização do procedimento, pais e/ou responsáveis devem comparecer nas instituições portando os seguintes documentos:

Histórico Escolar/e ou Declaração de transferência;

Certidão de nascimento e/ou RG;

CPF(caso tenha);

Carteira de vacinação (atualizada);

Comprovante de residência;

Foto (3×4);

Documento pessoal do responsável pela matrícula.

Com a chegada do ano letivo de 2023, a Secretaria de Educação e Cultura promoverá a Jornada Pedagógica de 2023. Com o tema “Educação que acolhe, vidas que transformam”, a proposta do evento se baseia no acolhimento e no olhar humano enquanto eixos norteadores do ano letivo que se inicia (confira programação clicando aqui).

Os estudantes da rede pública de Teixeira de Freitas retornam em um novo cenário: durante a gestão atual, ocorreram investimentos como: reforma em mais de 30 escolas, 3 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) entregues, obras concluídas em 19 pátios escolares, e a implementação de painéis solares. A administração pública reafirma o compromisso com a educação a partir do investimento de recursos em projetos de manutenção e ampliação, bem como na inauguração de novos equipamentos educacionais.

