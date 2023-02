Prefeito Dr. Marcelo Belitardo assina ordem de serviço para obras no entorno do Shopping Teixeira Mall nesta quinta (09)

Assinatura da ordem de serviço para obras no entorno do Shopping Teixeira Mall (Foto: Wesley Morau)

Nesta quinta-feira (09), ocorreu a assinatura da ordem de serviço que dará início às obras de pavimentação, drenagem, requalificação de vias no entorno do Shopping Teixeira Mall e requalificação da Praça Hilton Chicon, com início previsto para a próxima sexta-feira (10). Estiveram presentes o prefeito Dr. Marcelo Belitardo, a primeira-dama e secretária de Assistência Social Penélope Belitardo, o secretariado municipal, o presidente da Câmara Municipal e vereador Tequinha Brito, os vereadores Ailton Cruz, Clemeson de Jesus, Toinzinho, Ronaldo Cordeiro, Ailton Lacerda, Jucelio Conceição, Bernardo Cabral, Luciano Sales, Carmino Santana, Luizinho, Matheus Guerra, Jóris de Gel, Marcelo Teixeira, e demais cidadãos teixeirenses.

O evento foi iniciado por representantes de moradores do bairro Alagoas e dos comerciantes do entorno, que agradeceram ao gestor pela coragem em executar um serviço tão aguardado pelos munícipes. Síndico do Shopping Teixeira Mall, Junger Rocha, parabenizou a classe comercial “por continuar com seus empreendimentos e, com isso, manter o Centro da cidade vivo. O prefeito viu nossa necessidade e busca atendê-la de forma louvável”.

“Essa será uma obra para resolver um problema crônico daqui. Vivemos em uma cidade fantástica, de posição geográfica privilegiada, com uma população com sede de crescimento e disposição para trabalhar, mas que cresceu de modo desordenado”, disse o prefeito Dr. Marcelo Belitardo. “Seguimos os trâmites e as normas legais nesta e em outras obras para estimular o desenvolvimento e tornar a cidade melhor para, assim, melhorar a vida da gente”.

Pablo Souza, engenheiro da Secretaria de Projetos Estratégicos e coordenador do serviço, é morador do bairro Alagoas e celebrou o início do serviço: “sei do peso e da importância dessa iniciativa; conheço os transtornos que geram os problemas econômicos e sociais desta região. O prefeito Dr. Marcelo Belitardo, engajado e sensibilizado, comprou um desafio que tantos prometeram e ninguém cumpriu. Toda a logística elaborada para a execução da obra busca evitar ao máximo qualquer tipo de transtorno”.

Sobre a obra

A proposta de drenagem e pavimentação no entorno do Shopping Teixeira Mall e Praça Hilton Chicon se baseia na instalação de uma rede de drenagem, construção de bueiro celular para a captação de água pluvial e recuperação da pavimentação. A estruturação da rede de esgoto irá ocorrer em parceria com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa). Já a Praça Hilton Chicon será requalificada, com a implementação de estrutura e equipamentos modernizados.

A obra será desenvolvida em duas frentes: na Rua Antônio Chicon Sobrinho e na Rua Mauá. O Departamento de Trânsito da Secretaria de Segurança e Cidadania irá realizar algumas alterações nas rotas do perímetro para garantir a celeridade e a segurança do procedimento e daqueles que transitam pela área durante a atuação das equipes responsáveis.

Moradores e comerciantes comemoram o início dessa jornada: “para nós, lojistas, isso é um símbolo de esperança”, destacou Marisa Alves de Oliveira. “Já fomos bastante prejudicados. Esse é o coração da cidade e estamos felizes pelo projeto”. Mário Rocha, por sua vez, relembrou das dificuldades causadas pelos alagamentos sazonais da região: “pegávamos um carrinho de mão para jogar areia e aterrar. Os que vieram antes nunca conseguiram concretizar esse sonho, mas acredito que o Dr. Marcelo vai”.

“Assim que o prefeito nos mandou o projeto, a Câmara Municipal o aprovou por unanimidade a partir da concessão da antecipação de crédito dentro do Orçamento Municipal. É de uma imensa alegria saber que moradores e comerciantes do bairro Alagoas receberão uma das maiores obras realizadas pela administração”, celebrou o presidente da Câmara Municipal e vereador Tequinha Brito. “Joguei bola aqui nesta praça quando pequeno, chegava em casa sujo por conta da chuva e levava bronca do pai”, brincou o vereador Ailton Cruz. “Agradeço ao prefeito por querer acabar com a fama de ‘shopping da enchente’ do Teixeira Mall, e a toda equipe que irá executar a drenagem e a pavimentação”.

“Não encaro esse desafio sozinho: há todo um grupo envolvido na realização da obra. Juntos, identificamos problemas e procuramos soluções. Fico feliz e satisfeito tanto por mim quanto pelos teixeirenses”, declarou o prefeito Dr. Marcelo Belitardo. “A expectativa é que possamos entregá-la antes do período de chuvas e evitar a angústia de todos. Enquanto estiver prefeito, o que posso garantir é que não vai faltar disposição para trabalhar por Teixeira de Freitas. Quando mudamos a cidade, mudamos a vida das pessoas; esse é o nosso desafio mas também o nosso ideal, e buscaremos concretizá-lo da forma mais acelerada e eficiente possível”.

