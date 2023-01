Prefeito visita construção de UBS em Teixeira de Freitas; confira

Prefeito Dr. Marcelo Belitardo visita construção de UBS em Teixeira de Freitas (Foto: Wesley Morau)

O prefeito Dr. Marcelo Belitardo, juntamente com o Secretário de Saúde, Danilo Fernandes; e os vereadores Ailton Lacerda e Matheus Guerra, estiveram presentes na obra da Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Colina Verde, que atenderá os habitantes dos residenciais Santos Guimarães e Antônio Costa Filho.

Durante a ocasião, foi apresentado o estágio de construção e o projeto final do equipamento. O serviço se encontra em fase final; para a próxima etapa, a equipe responsável irá atuar na colocação de revestimento cerâmico e janelas, finalização do muro de arrimo, entre outros detalhes.

A futura UBS atenderá ao padrão estabelecido pelo Ministério da Saúde e Governo Federal, na qual serão ofertadas consultas, visitas domiciliares e acompanhamento de condições como diabetes e hipertensão, entre outros serviços.

Além da visita à futura unidade de saúde, o prefeito Dr. Marcelo Belitardo visitou os residenciais que serão atendidos e conversou com os moradores. “A qualidade do atendimento no serviço de saúde está intrinsecamente ligada à estrutura física dos postos do nosso município”, disse o gestor. “Uma unidade de saúde adequada e bem equipada é essencial para o acolhimento e satisfação dos teixeirenses, e esse é um dos objetivos da nossa administração”.

