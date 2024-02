Prefeitura avança com nova etapa de obras do Mercado Municipal

Obras no Mercado Municipal (Foto: Marley Ribeiro)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas — por meio da parceria entre a Secretaria de Projetos Estratégicos e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo — prossegue com a nova etapa de obras no Mercado Municipal.

Foram executados serviços como aterro e compactação do solo, fundação e concretagem dos pilares, além do início de levante do fechamento de seis boxes. A nova etapa da revitalização do Mercadão (como é popularmente conhecido) busca proporcionar espaços acessíveis e inclusivos para os comerciantes do local.

Obras no Mercado Municipal (Fotos: Marley Ribeiro)

