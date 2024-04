Pavimentação na Avenida das Galáxias (Foto: Reprodução)

Nesta quinta-feira (25), a Prefeitura municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Projetos Estratégicos, iniciou a pavimentação asfáltica na Avenida das Galáxias no bairro Bonadiman.

Com o lançamento de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), a administração atual garante a melhoria na mobilidade, segurança viária e a facilidade de acesso a áreas comerciais e industriais. Importante ressaltar que, para manter o fluxo do trânsito na via, este e outros serviços são feitos inicialmente em metade da avenida.

Pavimentação na Avenida das Galáxias (Fotos: Reprodução)

O post Prefeitura iniciou pavimentação na Avenida das Galáxias apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.