Proposta relâmpago desencalha transmissão da Série B. Saiba como

Uma reviravolta nas negociações da Série B: a empresa de marketing Brax, dona dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca, ofereceu à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) R$ 210 milhões pelos direitos de transmissão da 2ª divisão do Campeonato Brasileiro.

Havia toda uma indefinição em relação a esse torneio, porque as propostas encaminhadas à CBF, até então, eram menos muito abaixo do esperado. Segundo o site Notícias da TV, a proposta da Braz terá validade até 2026.

Caso a CBF aceite a proposta, é certo que a Band terá os direitos de transmitir para a TV aberta, havendo talvez uma possibilidade de um compartilhamento com a TV Brasil. Como se sabe, a Band, em parceria com a Brax, já faz o Cariocão.

Para outras mídias, ainda segundo o Notícias da TV, a empresa avaliará as ofertas feitas para acertar acordos como intermediadora. Na TV paga e no pay-per-view, por exemplo, a Globo, a Disney e a NSports fizeram propostas para a CBF. Alguma delas poderá ser aceita pela Brax, que repassa o valor arrecadado aos clubes.

