(Foto: Wesley Morau)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas convida os cidadãos teixeirenses a participar do evento de assinatura da ordem de serviço para a pavimentação de ruas do bairro Alto do Tancredo nesta sexta-feira (24), a partir das 16 horas, no cruzamento da Rua Estrela com a Rua São Gabriel.

O serviço será realizado a partir de bloquetes sextavados de concreto simples, moldados in loco, que se destacam pela resistência e uso imediato após a instalação. Esta será a quarta obra de pavimentação a ser iniciada este ano, logo após a da Avenida das Galáxias, do entorno do Shopping Teixeira Mall e da pavimentação de ruas do Jardim Caraípe.

Informações sobre o evento

Local: Cruzamento entre as ruas Estrela do Sul e São Gabriel – Alto do Tancredo

Data: 24/03/2023 (sexta-feira)

Horário: 16h

O post Prefeitura convida cidadãos para assinatura de ordem de serviço para pavimentação de ruas do Alto do Tancredo apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.