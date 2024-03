Prefeitura de Itamaraju anuncia Zé Neto e Cristiano no São João 2024

A prefeitura de Itamaraju, utilizou as redes sociais no início da noite desta terça-feira (05) de março, para oficializar a contratação dos músicos Zé Neto e Cristiano, no São João 2024.

O evento que terá modificação na tradicional data de festejos juninos e que nesse ano será antecipado para os dias 13 a 16, promete muita animação, garantiu o prefeito Marcelo Angênica.

Novas atrações serão anunciadas nos próximos dias, mas a dupla com inúmeros sucessos nacionais, promete movimentar as redes sociais e população de Itamaraju.

