Prefeitura de Porto Alegre determina fechamento preventivo de comportas do Rio Guaíba

A Prefeitura de Porto Alegre determinou, nesta segunda-feira, 25, o fechamento preventivo das comportas do Rio Guaíba. O fechamento ocorre para evitar que a área central alague caso o nível do rio chegue aos 3 metros. O anúncio foi feito pelo prefeito Sebastião Melo (MDB), nas redes sociais. A operação foi realizada durante a tarde desta segunda-feira. Foram fechados oito dos 14 portões. “É uma ação preventiva. Não podemos estar desprevenidos neste momento decisivo. Estamos agindo com mitigação de danos e alinhados com o Estado e demais órgãos parceiros diante da previsão do tempo e alertas que temos recebido. Todas nossas equipes de ponta estão reforçadas e mobilizadas para atender a população e possíveis ocorrências”, disse o prefeito. A medida foi tomada após alertas de temporais previstos para os próximos dias. A previsão é de até 100 milímetros para esta terça-feira, 26. Além disso, o vento sul deve aturar me direção à capital gaúcha na quarta-feira, 27, represando a água e evitando o escoamento para a Lagoa dos Patos. O Estado foi atingido por um ciclone extratropical que deixou, ao menos, 49 mortos, segundo o último balanço divulgado pela Defesa Civil. Além disso, 9 pessoas estão desaparecidas. No total, 3.130 pessoas foram resgatadas.

Leia também

Semana terá virada no tempo e temperatura máxima pode cair 15°C em São Paulo



Torcedora do São Paulo é presa com 14 celulares furtados embaixo da roupa; veja o vídeo