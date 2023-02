Prefeitura de São Sebastião divulga identidade de 12 vítimas fatais do temporal 

A Prefeitura de São Sebastião divulgou na manhã desta terça-feira, 21, a identidade de 12 vítimas fatais do temporal que atingiu o litoral norte no último final de semana (veja todos os nomes ao final da matéria). A entidade, entretanto, não forneceu as idades e nem os locais de origem dos mortos. Mais cedo, a prefeitura havia feito um velório coletivo. Até o momento, a Defesa Civil registrou 44 óbitos, sendo 43 em São Sebastião e um em Ubatuba. Há ainda cerca de 40 pessoas desaparecidas, além de 2.500 desabrigadas ou desalojadas, segundo o último balanço do governo de São Paulo. Mais cedo, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) pediu para que os turistas deixem as regiões afetadas e voltem para seus respectivos municípios. Já o presidente Lula (PT) esteve na região na segunda-feira, 20, e se encontrou com outras autoridades para elaborar um plano de reconstrução das cidades litorâneas.

Dandara Vida Caze de Souza

Donaria Santos Figueredo

Eduardo Leone

Ellyza Nayanne Celestino de Lima

Fabiane Freitas de Sá

Francisco Lara

Gabriela Ribeiro

Levy Santos de Oliveira

Robério Lima Saldanha

Rosângela Sandanha da Silva

Samuel de Lima Silva

Yan Allyab Celestino de Lima