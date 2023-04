Prefeitura de SP instala tendas para atender pessoas em situação de rua durante o frio

A Prefeitura de São Paulo começa a instalar tendas em três pontos da cidade, nesta quinta-feira, 20, para atender pessoas em situação de rua durante o frio. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), os termômetros devem oscilar entre 11 e 13°C em diversos pontos da cidade durante os próximos dias. As tendas serão instaladas na Praça da República e Praça Marechal Deodoro, no Centro, e na Praça Cid José da Silva Campanella, na Mooca, na zona Leste. Segundo a prefeitura, haverá entrega de cobertores e serão distribuídas bebidas quentes, além dos encaminhamentos com transporte para serviços de acolhimento. De acordo com a administração municipal, as vagas emergenciais de pernoite serão distribuídas no Ginásio da Portuguesa e nos clubes municipais de Santana, ambos localizados na zona norte, Independência, na zona sul, e Barra Funda, na zona oeste. Além disso, a prefeitura informou que o decreto para ativar a Operação Baixas Temperaturas será publicado no dia 30 de abril. “A partir desta data são estabelecidas diretrizes da ação, que prevê intensificar as abordagens sociais realizadas às pessoas em situação de rua e de vulnerabilidade social”, informou a prefeitura.

Leia também

Prefeitura de SP toma medidas, mas Praça da Sé segue repleta de lixo, pessoas em situação de rua e comércio irregular



Traficante finge estar com tuberculose para evitar prisão no Rio de Janeiro