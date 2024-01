Prefeitura esclarece sobre insumos encontrados na nova UMMI

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas vem, por meio de nota, esclarecer sobre vídeo publicado por um vereador do município no qual é alegado a ocultação de pacotes contendo álcool e medicamentos comprados, supostamente comprados pela gestão atual, na estrutura da nova Unidade Municipal Materno Infantil (UMMI) que está em construção.

Mais uma vez, as informações disseminadas pelo parlamentar não condizem com a realidade. Trata-se de caixas de álcool em gel que foram fabricados e comprados em 2020, durante a gestão passada de Temóteo Brito/Lucas Bocão, e com prazo de validade para outubro do mesmo ano. Ou seja, tanto a compra quanto o vencimento e abandono dos itens foram feitos antes da atual gestão assumir a Prefeitura.

Devido a apuração sobre supostas irregularidades no uso de recursos públicos na compra de insumos durante a pandemia de COVID-19, os materiais em questão integram o processo e por isso ainda não foram descartados. A administração pública reforça a integridade e o compromisso com a utilização adequada dos recursos, com foco única e exclusivamente no interesse público.

Os meios de comunicação da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas exercem a checagem de notícias para o combate à desinformação. Entretanto, é necessário que a população receba todo e qualquer conteúdo com um olhar atento e crítico, sempre procurando fontes confiáveis e seguras.

